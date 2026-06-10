Mariani (Leonardo), atteso entro il 2027 l'ok europeo al progetto spaziale Bromo

(Teleborsa) - Il via libera europeo al progetto spaziale Bromo con Airbus e Thales dovrebbe arrivare "entro la seconda metà del 2027".



E' quanto dichiarato dal nuovo amministratore delegato di Leonardo , Lorenzo Mariani, in un'intervista a Bloomberg News, definendo l'iniziativa "il futuro dello spazio in Europa dal punto di vista del business".



Con riferimento poi al programma GCAP per il nuovo caccia di sesta generazione sviluppato da Italia, Regno Unito e Giappone ha affermato che "avere la Germania come partner a pieno titolo sarebbe positivo, ma se vogliamo davvero vedere un velivolo in volo nel 2035, l'ingresso di un altro Paese adesso rischierebbe di essere dirompente".



In questo campo, "sarebbe meglio trovare una formula che non ci porti a competere tra noi, ma con i concorrenti che arrivano da fuori Europa", ha aggiunto Mariani.

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