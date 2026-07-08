Trevi, completata manovra finanziaria, erogato finanziamento di 180 milioni

(Teleborsa) - Trevi - Finanziaria Industriale
ha fatto sapere che è intervenuta l’erogazione del finanziamento bancario
a medio-lungo termine per 180 milioni di euro, sottoscritto in data 28 maggio 2026 con un pool di primari istituti finanziari. La Società ha contestualmente rimborsatointegralmente l’indebitamento oggetto di riscadenziamento
ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione del 30 novembre 2022, come successivamente modificato.
L’erogazione del finanziamento fa seguito al successo dell’aumento di capitale in opzione
, integralmente sottoscritto
per un controvalore complessivo pari a circa 100 milioni.
Trevi ha ottenuto da primari istituti finanziari commitment relativi a linee di credito
operative a breve termine per oltre 70 milioni, nonché commitment relativi a linee di firma per un importo complessivo superiore a 170 milioni.
Con il perfezionamento di tutte le componenti sopra descritte, il Gruppo Trevi completa con successo la manovra finanziaria
annunciata al mercato il 30 marzo 2026 e, con essa, il proprio percorso di definitivo risanamento.
La nuova struttura finanziaria, scrive in una nota la società, consente al Gruppo di ridurre il livello complessivo di leva finanziaria
e rafforzare ulteriormente la propria flessibilità finanziaria, ponendo le basi per una più efficace esecuzione del Piano Industriale 2026-2029
e preservando la capacità del Gruppo di valutare selettive opportunità di crescita per linee esterne tramite acquisizioni coerenti con il proprio portafoglio di business.