Porsche, Barclays alza rating a "equal weight" e target price a 50 euro

(Teleborsa) - Barclays ha migliorato la raccomandazione su Porsche da "underweight" a "equal weight" e il target price da 40 a 50 euro.



"Dobbiamo riconoscere oggi che non vediamo catalizzatori negativi a breve termine e siamo in linea con gli analisti di Wall Street per il 2028; di conseguenza, neutralizziamo il nostro giudizio e lo miglioriamo a Equal Weight", riportano gli analisti.



Barclays ha abbassato la sua stima sull'EBIT sottostante per il 2026 del 13% e quella per il 2027 del 17%, lasciandola inferiore del 7% al consensus del Gruppo per il il prossimo anno. Per il 2028, la previsione è sostanzialmente in linea con il consensus.



Si prevede un fatturato a 35,46 miliardi di euro nel 2026, a 33,95 miliardi di euro nel 2027 e a 36,90 miliardi di euro nel 2028. I margini EBIT sono attesi rispettivamente all'8,8%, all'8,1% e al 10,5%, a fronte di un margine dell'1,1% registrato nel 2025.



Il broker stima che le consegne nel 2026 diminuiranno del 13% su base annua a 242.000 unità, seguite da un ulteriore calo dell'11% nel 2027 a 215.000 unità, per poi recuperare e raggiungere circa 250.000 unità nel 2028 grazie al lancio di nuovi modelli, tra cui il successore del Macan con motore a combustione interna e il successore elettrico della 718.

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