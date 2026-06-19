Algoritmo GPS, ai docenti saltati spettano punti e stipendi

"Algoritmo per l’attribuzione delle supplenze da GPS. Laprivo di un controllo a valle nell’attribuzione informatizzata,Questa decisione èIl punto centrale della questione, come già stabilito dalla Cassazione, riguarda la mancanza di un controllo successivo: secondo il Tribunale di Milano, così come per la Cassazione, quando il sistema informatico individua un candidato, l’amministrazione ha il dovere di verificare che l’abbinamento tra il candidato, la scelta effettuata e la supplenza assegnata sia effettivamente avvenutoovvero in base al punteggio e alla disponibilità dell’occasione di lavoro". Lo ha dichiarato: le disponibilità delle supplenze non sono sempre rimaste le stesse nel corso dei periodi successivi e, a causa delle nuove disponibilità sopraggiunte, non è stato possibile recuperare le posizioni saltate.Oggi è ancora possibile, per tutti i ricorrenti,Pertanto, qualora riteniate di essere stati danneggiati,", conclude Nonnis.