Fondazione Fiera Milano, incremento di oltre 100 milioni di ricavi di gruppo in 12 mesi

(Teleborsa) - Il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 che segna un'ulteriore crescita del patrimonio netto pari a 777,9 milioni di euro (+1,7% rispetto al 2024). I ricavi delle vendite si sono attestati a 56,1 milioni di euro, mentre l'utile è stato pari a 13,1 milioni di euro. In aggiunta, rispetto al budget, si è registrato un miglioramento dei costi operativi di 2,1 milioni di euro per effetto dell'attività di revisione, ottimizzazione e efficientamento delle spese generali di funzionamento e di gestione della struttura.



Risultati importanti sono stati conseguiti anche a livello di consolidato di Gruppo: al 31 dicembre il patrimonio netto risulta in crescita a 786 milioni di euro (+6,6% rispetto al 2024), mentre il margine operativo lordo è stato di 122 milioni (+65,4% rispetto al 2024) e il risultato netto di 60,2 milioni. Infine, i ricavi delle vendite si sono attestati a 390,1 milioni (+37,3% rispetto al 2024).



"I risultati del 2025 confermano la solidità economica e patrimoniale di Fondazione Fiera Milano e la nostra capacità di coniugare una gestione efficiente con una visione di lungo periodo - dichiara Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - È un bilancio che ci consente di guardare al futuro con fiducia, rafforzando il nostro impegno a favore dello sviluppo di un sistema fieristico che oggi rappresenta un'infrastruttura strategica per la competitività del Paese, capace di attrarre investimenti, favorire l'innovazione e creare nuove opportunità di sviluppo".



"Con 214 milioni di euro di investimenti pianificati nel triennio 2025-2027 e 50 milioni realizzati nel 2025, Fondazione Fiera Milano prosegue nella sua mission con interventi nei quartieri fieristici milanese e di Rho - ha aggiunto - Al contempo, nel corso dell'anno abbiamo lavorato per costruire nuove connessioni tra il sistema fieristico, le istituzioni e le imprese del territorio, nella profonda convinzione che crescita, innovazione, cultura e accessibilità siano oggi elementi inseparabili".



I principali progetti tuttora in corso riguardano gli interventi di rifunzionalizzazione e rigenerazione dell'area urbana, per complessivi 153 milioni di euro. Tra questi, spiccano il nuovo edificio dove la RAI realizzerà, mediante lavori di allestimento di propria competenza, il nuovo centro di produzione e gli uffici, nonché la realizzazione dell'Albergo Scarampo. A ciò si aggiunge l'impegno, in ottica strategica di azionista propositivo di Fiera Milano, nella valorizzazione della legacy olimpica in seguito al successo mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ciò si tradurrà concretamente nella futura costruzione del Live DOME, che diventerà una delle principali location europee per eventi, concerti e competizioni sportive indoor, e nella realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, struttura temporanea da circa 4.000 posti che ospiterà, a partire da ottobre 2026, gli sport su ghiaccio a Milano e a cui seguirà la costruzione di un vero e nuovo impianto.

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