Milano 13:27
52.648 +0,42%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 13:27
10.607 -0,43%
Francoforte 13:27
25.664 +0,32%

Misitano & Stracuzzi, giudizio "Under Review" da TP ICAP Midcap in attesa di negoziazioni con banche

Finanza, Consensus
Misitano & Stracuzzi, giudizio "Under Review" da TP ICAP Midcap in attesa di negoziazioni con banche
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha posto "Under Review" (da "Hold") il giudizio su Misitano & Stracuzzi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, fino a quando non si avrà sufficiente chiarezza sul processo di ristrutturazione finanziaria. Gli analisti sottolineano che l'esito delle negoziazioni con il pool di banche, in particolare per quanto riguarda la rinegoziazione del debito, il rinnovo delle linee di credito a breve termine e le relative condizioni, sarà un fattore determinante per l'andamento del titolo e la sua valutazione.

Analizzando i risultati 2025 pubblicati pochi giorni, gli analisti affermano che la crescita del fatturato (+17,9% a 85,9 milioni di euro) conferma un solido slancio commerciale, trainato dal mercato statunitense (+33% a 42,2 milioni di euro) e dall'area APAC (+12% a 8,2 milioni di euro), mentre l'area EMEA è rimasta sostanzialmente stabile a 28,6 milioni di euro. Il COGS ha rappresentato il 77,1% del fatturato (rispetto al 59,4% nel 2024), riducendo il margine lordo dal 40,6% al 22,9%. Il management ha indicato che l'aumento dei costi delle materie prime è stato parzialmente trasferito ai clienti. L'EBITDA si è attestato a 3,5 milioni di euro, corrispondente a un margine del 4,1% (rispetto al 21,4% nell'esercizio 2024). L'EBIT ha raggiunto 1,6 milioni di euro dopo 1,9 milioni di euro di ammortamenti, un livello ora inferiore agli oneri finanziari del gruppo (2,5 milioni di euro, +36%), il che spiega il passaggio a una perdita netta nonostante la continua crescita dei ricavi.

L'indebitamento netto è aumentato a 40,9 milioni di euro (rispetto ai 19,5 milioni di euro di fine 2024), riflettendo i continui investimenti industriali. Immobili, impianti e macchinari sono più che raddoppiati a 33,2 milioni di euro, grazie allo stabilimento Pace del Mela (operativo da maggio 2025) e al sito di San Filippo del Mela (il cui completamento è previsto per ottobre 2026). I finanziamenti a breve termine ammontano a 49,2 milioni di euro, pari a circa l'85% del debito lordo totale, rispetto a 8,7 milioni di euro di debito a lungo termine.
Condividi
```