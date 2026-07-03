Misitano & Stracuzzi, giudizio "Under Review" da TP ICAP Midcap in attesa di negoziazioni con banche

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha posto "Under Review
" (da "Hold") il giudizio
su Misitano & Stracuzzi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, fino a quando non si avrà sufficiente chiarezza sul processo di ristrutturazione finanziaria
. Gli analisti sottolineano che l'esito delle negoziazioni con il pool di banche
, in particolare per quanto riguarda la rinegoziazione del debito, il rinnovo delle linee di credito a breve termine e le relative condizioni, sarà un fattore determinante
per l'andamento del titolo e la sua valutazione.
Analizzando i risultati 2025 pubblicati pochi giorni
, gli analisti affermano che la crescita del fatturato (+17,9% a 85,9 milioni di euro) conferma un solido slancio commerciale, trainato dal mercato statunitense
(+33% a 42,2 milioni di euro) e dall'area APAC
(+12% a 8,2 milioni di euro), mentre l'area EMEA è rimasta sostanzialmente stabile a 28,6 milioni di euro. Il COGS ha rappresentato il 77,1% del fatturato (rispetto al 59,4% nel 2024), riducendo il margine lordo dal 40,6% al 22,9%. Il management ha indicato che l'aumento dei costi delle materie prime è stato parzialmente trasferito ai clienti
. L'EBITDA si è attestato a 3,5 milioni di euro, corrispondente a un margine del 4,1% (rispetto al 21,4% nell'esercizio 2024). L'EBIT ha raggiunto 1,6 milioni di euro dopo 1,9 milioni di euro di ammortamenti, un livello ora inferiore agli oneri finanziari del gruppo (2,5 milioni di euro, +36%)
, il che spiega il passaggio a una perdita netta nonostante la continua crescita dei ricavi.
L'indebitamento netto è aumentato
a 40,9 milioni di euro (rispetto ai 19,5 milioni di euro di fine 2024), riflettendo i continui investimenti industriali
. Immobili, impianti e macchinari sono più che raddoppiati a 33,2 milioni di euro, grazie allo stabilimento Pace del Mela (operativo da maggio 2025) e al sito di San Filippo del Mela (il cui completamento è previsto per ottobre 2026). I finanziamenti a breve termine ammontano a 49,2 milioni di euro, pari a circa l'85% del debito lordo totale, rispetto a 8,7 milioni di euro di debito a lungo termine.