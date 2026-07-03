OSAI, CdA su bilancio 2025 fissato al 5 agosto dopo efficacia dell'accordo di ristrutturazione

(Teleborsa) - OSAI Automation System , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha reso noto che la riunione consiliare per l'approvazione della semestrale al 30 giugno 2025 e del bilancio 2025 è ora fissata al 5 agosto 2026. Il 7 settembre (occorendo l'8 in seconda convocazione) è fissata l'assemblea per l'approvazione del bilancio.



La comunicazione è arrrivata dopo che, all'esito della procedura di composizione negoziata della crisi (CNC), i creditori commerciali hanno aderito alla proposta di accordo di ristrutturazione formulata dalla società con un pagamento a tutti i creditori commerciali del proprio credito nella misura del 72,5% e, quindi, con un limitato stralcio del 27,5%; inoltre, in data 13 marzo 2026 si è perfezionata la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione con i creditori finanziari e gli obbligazionisti in cui nessuno stralcio del credito è previsto e con una rivisitazione in melius per la società dei tassi d'interesse (la cui efficacia era condizionata all'assenso di SACE ed MCC, in qualità di garanti pubblici di alcuni crediti finanziari, all'operazione di ristrutturazione alla quale le banche garantite avevano già aderito).



Con comunicazione inviata nella seconda metà del mese di giugno 2026, i creditori finanziari hanno dato atto dell'avveramento della condizione sospensiva sopra citata; pertanto, in data 30 giugno 2026, OSAI ha comunicato ai creditori finanziari l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione a far tempo dall'1 luglio 2026.

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