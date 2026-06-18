USA, leading index di maggio rallenta leggermente, come previsto, a +0,1% su mese

(Teleborsa) - Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI), come previsto, è aumentato, a maggio, dello 0,1%, a 99,3 punti, dopo un incremento dello 0,2% ad aprile (rivisto da +0,1%).



Dopo questi due rialzi consecutivi, il LEI - si legge in una nota - ha registrato un calo di appena lo 0,3% nei sei mesi compresi tra novembre 2025 e maggio 2026, un tasso di contrazione decisamente inferiore rispetto all'1,3% registrato nei sei mesi precedenti (da maggio a novembre 2025).



"L'indice anticipatore per gli Stati Uniti è aumentato leggermente a maggio, trainato interamente dal contributo positivo delle componenti finanziarie, in particolare dei prezzi azionari e dello spread dei tassi di interesse", ha dichiarato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso il Conference Board.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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