Binance, stop operatività in UE dal 1° luglio: cosa devono fare i clienti

Il motivo concerne l'impossibilità di ottenere una autorizzazione in base al regolamento MiCA ini tempo utile

(Teleborsa) - Il conto alla rovescia è iniziato. Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, dovrà dire stop all'operatività in Italia e nel resto d'Europa a partire dal 1° luglio, non avendo ottenuto in tempo utile una licenza europea valida nell'ambito del regolamento MiCA.



Il 1° luglio infatti segna la fine del periodo transitorio: da quel giorno qualsiasi exchange privo dell'autorizzazione CASP non potrà più servire legalmente i clienti nei 27 Paesi dell'Unione.



Le rassicurazioni dell'exchange



Binance ha deciso di ritirare la domanda presentata alla greca Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) dopo mesi di trattative infruttuose e di proseguire il percorso autorizzativo in un altro Stato membro dell'Unione Europea.



"Abbiamo preso questa decisione dopo un'attenta valutazione dello stato e delle tempistiche del processo in Grecia, ponendo al centro gli interessi dei nostri utenti", ha spiegato la società in una nota, ricordando "per molti mesi, Binance ha collaborato in modo costruttivo e in buona fede con l'HCMC. Tuttavia, in assenza di una decisione formale e con la fine del periodo di transizione MiCA, abbiamo preso la prudente decisione di procedere in modo da offrire maggiore chiarezza agli utenti e consentirci di continuare a perseguire un percorso conforme e a lungo termine in Europa".



"Binance non sta lasciando l'Europa", ha dichiarato a Reuters Gillian Lynch, responsabile per l'Europa e il Regno Unito, mentre la società si dice fiduciosa di ottenere una licenza nei prossimi mesi.



I nodi restano



A quanto pare, il ritardo è dovuto ad alcune problematiche: i regolatori avrebbero espresso perplessità sui trascorsi in materia di antiriciclaggio e sulla complessa struttura societaria del gruppo.



Le opzioni a disposizione dei clienti



Con una comunicazione inviata per e-mail, la piattaforma ha definito il perimetro delle operazioni che saranno consentite dopo il il 1° luglio, spiegando che i clienti non perderanno i loro soldi.



Non sarà più possibile effettuare nuovi ordini e depositi e la funzione Convert resterà attiva solo in vendita, mentre sarà sempre possibile effettuare prelievi, anche dopo la deadline del 1° luglio. Nessun allarme per i capitali impegnati: Binance ha precisato che le criptovalute e gli euro presenti sul conto non verranno bloccati.



Gli investitori hanno essenzialmente due strade: trasferire gli asset verso un wallet auto-ospitato sotto il proprio controllo, oppure spostarli verso un altro operatore regolarmente autorizzato MiCA. Gli analisti raccomandano inoltre di scaricare e archiviare per tempo lo storico completo delle transazioni per finalità fiscali.











(Foto: Kanchanara on Unsplash)

Condividi

```