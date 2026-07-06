Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

Piccolo passo in avanti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un misero +0,39%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.565, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.394,2. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.735,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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