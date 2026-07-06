Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio
Piccolo passo in avanti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un misero +0,39%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.565, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.394,2. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.735,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)