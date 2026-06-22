Nusco, si dimette il presidente del Collegio Sindacale Rosario Bifulco

(Teleborsa) - Nusco , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella produzione e commercializzazione di porte e infissi, ha comunicato le dimissioni con effetto immediato del dott. Rosario Bifulco dalla carica di Presidente e componente effettivo del Collegio Sindacale, per "motivi strettamente personali".



Il sindaco supplente Vincenzo Scognamiglio subentra come sindaco effettivo, mentre la presidenza del Collegio è assunta dal sindaco effettivo più anziano, Gennaro Peluso. Il Collegio Sindacale risulta quindi composto da Gennaro Peluso (presidente), Luigi Rubino e Vincenzo Scognamiglio. L'integrazione e la nomina formale del presidente saranno sottoposte alla prima assemblea degli azionisti utile.



Bifulco non detiene azioni della società.

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