Chiusura mista per le Borse europee. Milano in verde con balzo Fincantieri

(Teleborsa) - Chiusura mista per le Borse europee, che hanno mostrato oggi un'impostazione prudente dopo i recenti massimi toccati dagli indici. Dopo essere stati sostenuti da un allentamento delle tensioni geopolitiche, dal calo dei prezzi del petrolio e dal miglioramento delle aspettative macroeconomiche, i mercati si avvicinano ora alla prossima vera prova: la stagione degli utili.



Sul fronte macroeconomico, in Eurozona le vendite al dettaglio sono risultate in miglioramento a +0,2% su mese a maggio da -0,3% (contro +0,3% atteso), trainate dalle vendite di alimenti, bevande e tabacco. Sempre in Eurozona, i prezzi alla produzione di maggio sono decelerati a +0,2% su mese da +0,7%, mentre a livello annuale si sono attestati a +5,9%da +5% precedente (contro +5,8% atteso). L'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nell'Eurozona, è migliorato in luglio in misura significativamente superiore alle attese, registrando il terzo aumento consecutivo sostenuto dalla crescente fiducia degli investitori e da aspettative più ottimistiche, in particolare in Germania.



A Piazza Affari il focus è stato sulla difesa, in attesa del vertice Nato di Ankara, con Fincantieri che balza dopo l'annuncio dell'acquisizione di quattro società nell'underwater per circa 600 milioni di euro, compresa la maggioranza del capitale di NextGeo che sarà delistata dal segmento Euronext Growth Milan. Forte anche Leonardo , che ha reso noto che in consorzio con Thales fornirà alla Nato communication and information agency (Ncia) i sistemi di comunicazione e informazione dispiegabili sicuri di nuova generazione destinati al Comando delle Forze Speciali Alleate (Sofcom).



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,143. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,59%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,87 dollari per barile.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,71%.



Tra gli indici di Eurolandia trascurata Francoforte , che resta incollata sui livelli della vigilia, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,26%, e deludente Parigi , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 55.684 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,23%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Fincantieri , con una marcata risalita dell'11,42%. Brilla Leonardo , con un forte incremento (+4,55%). Buoni spunti su Avio , che mostra un ampio vantaggio del 2,61%. Ben impostata Ferrari , che mostra un incremento del 2,22%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Prysmian , che ha archiviato la seduta a -2,08%. Soffre Italgas , che evidenzia una perdita dell'1,66%. Preda dei venditori Terna , con un decremento dell'1,55%. Fiacca A2A , che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, D'Amico (+3,25%), Safilo (+2,26%), Italmobiliare (+2,25%) e Sanlorenzo (+2,02%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tamburi , che ha terminato le contrattazioni a -3,26%. Si concentrano le vendite su Caltagirone SpA , che soffre un calo del 2,34%. Vendite su Philogen , che registra un ribasso del 2,01%. Seduta negativa per Interpump , che mostra una perdita dell'1,78%.

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