Borse europee deboli. A Milano vola Fincantieri e sale la difesa

Il punto

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria per le Borse europee, con variazioni contenute e un'impostazione complessivamente prudente dopo i recenti massimi toccati dagli indici. Dopo essere stati sostenuti da un allentamento delle tensioni geopolitiche, dal calo dei prezzi del petrolio e dal miglioramento delle aspettative macroeconomiche, i mercati si avvicinano ora alla prossima vera prova: la stagione degli utili. "La questione non è più se la guerra innescherà un nuovo shock inflazionistico, ma se le aziende saranno in grado di giustificare aspettative che sono tornate a essere particolarmente elevate - commentano gli analisti di TP Icap Midcap - Dopo un mercato guidato da fattori macroeconomici, si avvicina il momento della validazione microeconomica".



Sul fronte macroeconomico, in Eurozona le vendite al dettaglio sono risultate in miglioramento a +0,2% su mese a maggio da -0,3% (contro +0,3% atteso), trainate dalle vendite di alimenti, bevande e tabacco. Sempre in Eurozona, i prezzi alla produzione di maggio sono decelerati a +0,2% su mese da +0,7%, mentre a livello annuale si sono attestati a +5,9%da +5% precedente (contro +5,8% atteso). L'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nell'Eurozona, è migliorato in luglio in misura significativamente superiore alle attese, registrando il terzo aumento consecutivo sostenuto dalla crescente fiducia degli investitori e da aspettative più ottimistiche, in particolare in Germania.



A Piazza Affari focus sulla difesa, in attesa del vertice Nato di Ankara, con Fincantieri che balza dopo l'annuncio dell'acquisizione di quattro società nell'underwater per circa 600 milioni di euro, compresa la maggioranza del capitale di NextGeo che sarà delistata dal segmento Euronext Growth Milan. Forte anche Leonardo , che ha reso noto che in consorzio con Thales fornirà alla Nato communication and information agency (Ncia) i sistemi di comunicazione e informazione dispiegabili sicuri di nuova generazione destinati al Comando delle Forze Speciali Alleate (Sofcom).



Seduta in frazionale ribasso per l' euro / dollaro USA , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. Vendite diffuse sull' oro , che continua la giornata a 4.142,2 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,64 dollari per barile.



Lieve peggioramento dello spread , che sale a +77 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,71%.



Tra i listini europei Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,15%, tentenna Londra , che cede lo 0,44%, e sostanzialmente debole Parigi , che registra una flessione dello 0,44%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 52.919 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 55.637 punti, sui livelli della vigilia. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,24%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,04%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Fincantieri , che vanta un incremento del 10,83%. Effervescente Leonardo , con un progresso del 4,57%. Avio avanza del 3,63%. Si muove in territorio positivo Stellantis , mostrando un incremento del 2,20%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian , che ottiene -2,12%. Si muove sotto la parità A2A , evidenziando un decremento dell'1,19%. Contrazione moderata per Snam , che soffre un calo dell'1,11%. Sottotono Enel che mostra una limatura dell'1,01%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, D'Amico (+3,54%), Safilo (+1,84%), Webuild (+1,67%) e Italmobiliare (+1,38%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tamburi , che prosegue le contrattazioni a -2,96%. Sotto pressione Revo Insurance , con un forte ribasso dell'1,62%. Soffre Carel Industries , che evidenzia una perdita dell'1,62%. Preda dei venditori Alerion Clean Power , con un decremento dell'1,58%.

Condividi

```