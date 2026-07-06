De Nora riceve l'ultima tranche di ordini per il progetto Moeve in Andalusia

(Teleborsa) - Industrie De Nora , multinazionale italiana quotata su Euronext Milan specializzata in elettrochimica, sistemi per il trattamento dell’acqua e soluzioni sostenibili, annuncia di aver ricevuto dalla joint venture thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") la restante parte degli ordini relativi al progetto Moeve in Andalusia, Spagna, dedicato alla produzione di idrogeno verde.



L’aggiudicazione annunciata oggi completa gli ordini già ricevuti a maggio e precedentemente comunicati al mercato, relativi allo scope of supply di De Nora per il progetto. Tale fornitura comprende celle elettrolitiche dotate di coating anodico e catodico ad alte prestazioni, per una capacità complessiva di 300 MW e un valore complessivo compreso tra 30 e 40 milioni di euro.



Le tecnologie di De Nora saranno impiegate nella prima fase del progetto, denominata Onuba, all'interno dell'Andalusian Green Hydrogen Valley di Moeve, destinata a diventare il più grande progetto di elettrolisi alcalina dell'acqua (AWE) per la produzione di idrogeno verde nell'Europa meridionale.



Una volta operativo, l'impianto avrà una capacità produttiva di circa 45.000 tonnellate annue di idrogeno verde, contribuendo a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 250.000 tonnellate all'anno.



Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Industrie De Nora, ha dichiarato: "Il coinvolgimento di De Nora nell’iniziativa Moeve, destinata a diventare il più grande progetto per la produzione di idrogeno verde dell’Europa meridionale, rafforza il nostro posizionamento quale partner tecnologico di riferimento per le iniziative più ambiziose della transizione energetica. La crescente domanda di soluzioni affidabili ed efficienti per la produzione di idrogeno verde evidenzia il ruolo sempre più centrale dell’elettrolisi nel percorso di decarbonizzazione dell’industria su scala globale".

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