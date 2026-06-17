Giappone, ordini di macchinari settore privato di aprile +5,8%

(Teleborsa) - Accelerano gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone ad aprile 2026. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un incremento su base mensile del 5,8% dopo il -5,3% riportato a marzo.



Salgono dell'8,7% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il -9,4% precedente e contro il +1,2% stimato dagli analisti. Su base annua si registra un +15,6%, migliore del +9,3% atteso, dopo il +5,9% di marzo.



Il dato complessivo degli ordini ha registrato un +3,4% dopo il +4,3% di marzo.

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