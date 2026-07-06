Ferrari prosegue il buyback con acquisti per oltre 5 milioni di euro sul NYSE

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 15.638 azioni ordinarie su New York Stock Exchange (NYSE) tra il 29 e il 30 giugno 2026 per un controvalore complessivo di 5.087.084,37 euro.



Dall'inizio della seconda tranche al 3 luglio 2026, Ferrari ha investito 137.925.977,76 euro per 468.979 azioni acquistate su EXM e 40.797.556,26 USD per 118.319 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Alla stessa data, la società deteneva 18.006.969 azioni proprie ordinarie, pari al 9,60% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall'assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026), al 3 luglio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.472.743 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 433.925.302,76 euro.



A Milano, intanto, il Cavallino rampante di Maranello estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 339,20 euro.





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