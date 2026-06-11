Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per 9,3 milioni di euro nella seconda tranche 2026

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 30.899 azioni ordinarie su Euronext Milan tra il 3 e il 10 giugno 2026 per un controvalore complessivo di 9.304.162,65 euro, a un prezzo medio di 301,1153 euro per azione.



Dall'inizio della seconda tranche al 10 giugno 2026, Ferrari ha investito 114.240.803,52 euro per 391.709 azioni acquistate su EXM e 20.498.780,80 USD per 62.087 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Alla stessa data, la società deteneva 17.873.467 azioni proprie ordinarie, pari al 9,55% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall'assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026), al 10 giugno, Ferrari ha riacquistato in totale 1.339.241 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 392.551.625,61 euro.



A Milano, intanto, buona la performance del Cavallino rampante di Maranello , che si attesta a 313,9 euro, con un aumento del 3,29%.







Condividi

```