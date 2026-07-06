Francoforte: scambi in positivo per Teamviewer

(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,94%, rispetto a +5,16% del MDAX ).





Lo status tecnico di medio periodo di Teamviewer rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5,372 Euro, mentre i supporti sono stimati a 5,252. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 5,492.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```