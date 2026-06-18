Exor, Benoit Ribadeau-Dumas nuovo Deputy CEO. Suzanne Heywood lascia nel 2027

(Teleborsa) - Exor , holding quotata su Euronext Amsterdam e controllata dalla famiglia Agnelli, ha annunciato la nomina di Benoit Ribadeau-Dumas a Deputy Chief Executive Officer, con effetto dal 1° luglio 2026. Ribadeau-Dumas continuerà a riportare al CEO di Exor, John Elkann, che assumerà anche il nuovo ruolo di presidente di Lingotto, la società di gestione degli investimenti di Exor con sede a Londra, a partire dalla stessa data.



Dopo oltre un decennio in azienda, la Chief Operating Officer Suzanne Heywood ha espresso il desiderio di lasciare le sue responsabilità esecutive a gennaio 2027 per perseguire opportunità al di fuori di Exor. Continuerà tuttavia a lavorare nella governance delle società partecipate da Exor, tra cui come presidente di CNH e Iveco Group e come membro dei board di The Economist Group e Christian Louboutin.



"Suzanne ha dato un contributo straordinario a Exor negli ultimi dieci anni - ha dichiarato John Elkann - Recentemente, ha guidato la nuova fase strategica dI Iveco, che comprende la cessione della divisione difesa a Leonardo e la continua integrazione delle divisioni veicoli commerciali e propulsori con Tata Motors. Le auguro tutto il meglio e sono grato che rimarrà vicina a Exor attraverso i suoi ruoli nel consiglio di amministrazione"



"Sono lieto che BenoIt assuma maggiori responsabilità, il che rafforzerà la nostra attenzione alle performance delle nostre aziende e alle nuove opportunità - ha aggiunto - Infine, sono anche entusiasta di presiedere il consiglio di amministrazione di Lingotto, che abbiamo fondato nel maggio 2023. La sua importanza all'interno del portafoglio di Exor è cresciuta grazie agli ottimi rendimenti ottenuti, con un patrimonio in gestione che supera i 10 miliardi di dollari"

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