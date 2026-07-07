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Milano tiene la posizione, corrono Fincantieri e Avio

Commento, Finanza, Spread
Milano tiene la posizione, corrono Fincantieri e Avio
(Teleborsa) - Seduta poco sopra la parità per Piazza Affari, mentre le principali Borse europee si muovono perlopiù in modesto rialzo. A Milano guida Fincantieri, con l'upgrade a Buy di Equita in scia ai deal nell'Underwater, seguita da Avio che ha siglato un accordo di investimento con Advent volto a sostenere la crescita di lungo termine attraverso l’acquisizione di una partecipazione di circa il 7%. In coda al listino principale resta STM, che risente della correzione dei produttori di chip innescata dalle previsioni di Samsung e dei timori per le enormi spese e i dubbi sui ritorni dell'intelligenza artificiale.

Sul fronte internazionale, si è aperto oggi il Vertice NATO 2026 ad Ankara in Turchia, che rappresenta un momento cruciale per comporre gli interessi che ruotano attorno alla guerra in Ucraina. In occasione del Forum sull'industria della difesa, gli Alleati della NATO hanno annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di dollari in capacità anti-drone nei prossimi cinque anni. L'obiettivo è anche quello di quintuplicare il numero di operatori di droni entro la fine del 2027.

Dal lato macroeconomico, l'agenda macro odierna ha mostrato che in Germania a maggio la produzione industriale è aumentata più delle attese su base mensile.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,143. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 4.134,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 69,31 dollari per barile.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +77 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,74%.

Tra le principali Borse europee sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,62%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,21%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,21%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 53.002 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 55.701 punti.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,67%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,25%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fincantieri (+6,01%), Avio (+3,62%), Campari (+3,06%) e Ferrari (+3,00%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -5,37%.

Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita del 3,21%.

Sotto pressione DiaSorin, che accusa un calo del 2,54%.

Scivola Unipol, con un netto svantaggio dell'1,65%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Piaggio (+3,14%), Intercos (+2,95%), Ascopiave (+2,66%) e MARR (+2,38%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su LU-VE Group, che ottiene -5,13%.

Seduta negativa per Cembre, che scende del 4,40%.

Sensibili perdite per Technoprobe, in calo del 3,96%.

In rosso Webuild, che evidenzia un deciso ribasso del 2,95%.

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