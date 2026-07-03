Landi Renzo, ok del Cda a fusione controllata Metatron e scissione parziale divisione Green Transportation

(Teleborsa) - Landi Renzo - società attiva nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno - rende noto che il Cda della Società e il Cda di Metatron hanno approvato, ciascuno per quanto di propria competenza, l’operazione di fusione per incorporazione della società interamente controllata Metatron in Landi Renzo.



Il Cda di Landi Renzo, inoltre, ha approvato l’operazione di scissione parziale mediante scorporo del segmento di business “Green Transportation” (il “GT Business”) in favore di una newco che verrà costituita in forma di società a responsabilità limitata, interamente

controllata da Landi Renzo.



Le operazioni di Fusione e Scissione, ricorda la società in una nota, sono concepite come unitarie e costituiscono un importante tassello, nell’ambito della più ampia operazione straordinaria di integrazione industriale tra il GT Business e il gruppo Westport Fuel Systems Italia, già oggetto della procedura di composizione negoziata della crisi (CNC) avviata da Landi Renzo e Metatron nel mese di agosto 2025.





Condividi

```