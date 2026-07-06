Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria, che avanza bene del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 177 Euro. Supporto visto a quota 173,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 180,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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