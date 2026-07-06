SYS-DAT, rilevate azioni proprie per 200 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dal 29 giugno al 3 luglio 2026 inclusi, complessivamente 35.046 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,73 euro e per un controvalore pari a 200.847,44 euro.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 6 luglio SYS-DAT detiene 811.761 azioni proprie, corrispondenti al 2,5947% del capitale sociale.
Nel frattempo, in Borsa, discreta la performance della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si attesta a 5,84 euro, in lieve aumento dello 0,69%.
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