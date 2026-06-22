Fine Foods acquista azioni proprie per oltre 350 mila euro
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 15 al 19 giugno 2026, complessivamente 39.501 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 9,0180 euro per un controvalore pari a 356.219,54 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 19 giugno il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.825.711 azioni proprie, pari all'11,0552 % del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, si contrae la performance di Fine Foods con i prezzi allineati a 8,72 euro, per una discesa dello 0,91%.
```