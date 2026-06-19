BasicNet, acquistate azioni proprie per oltre 590 mila euro

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 15 al 19 giugno 2026, ha acquistato 80.500 azioni proprie al prezzo medio di 7,375 euro, per un controvalore pari a 593.651,59 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.



A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.044.000 azioni pari al 13,044% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, BasicNet registra una flessione del 3,74% e si attesta a 7,2 euro.





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