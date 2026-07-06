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USA, ISM non manifatturiero in giugno

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USA, ISM non manifatturiero in giugno
USA, ISM non manifatturiero in giugno pari a 54 punti, in calo rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 54,2 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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