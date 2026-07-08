Bellini Nautica, accordo con Korlas Marine per ampliare la rete dealer in Turchia

(Teleborsa) - Bellini Nautica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha comunicato che la controllata Bellini Yacht, dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso, ha sottoscritto un nuovo accordo di partnership in Turchia per l'ampliamento della propria rete di dealer internazionali. Korlas Marine, divisione nautica di Korals Group - una delle principali realtà turche nel settore della mobilità premium e distributore nel Paese di marchi prestigiosi quali Ducati, Triumph e Italjet - diventa il nuovo rappresentante ufficiale del marchio Bellini Yacht in Turchia.



L'accordo consentirà a Bellini Yacht di rafforzare la propria presenza in uno dei mercati più dinamici del Mediterraneo orientale, incrementando la visibilità del brand e garantendo ai clienti turchi un servizio commerciale e post-vendita di elevato livello attraverso un partner consolidato e di comprovata esperienza. Nell'ambito della partnership, Korlas Marine ha acquistato un Astor 38, uno dei modelli di punta della gamma Bellini Yacht.



"Siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo accordo, che rende ancora più capillare la nostra rete di dealer nei mercati internazionali strategici e conferma il crescente apprezzamento riservato alla gamma Bellini Yacht - dichiara Francesco Frediani, Dealer Network Director di Bellini Yacht - La Turchia rappresenta un mercato dalle importanti potenzialità nel segmento della nautica premium e siamo certi che la professionalità, l'esperienza e la reputazione di Korlas Marine contribuiranno in modo significativo allo sviluppo del nostro marchio nell'area. La vendita dell'Astor 38 e la sua prossima esposizione al Bosphorus Boat Show rappresentano un primo importante traguardo di questa collaborazione".



La nuova partnership va ad aggiungersi alla rete di dealer internazionali di Bellini Yacht, già presente in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Svizzera, Slovenia, Grecia, Croazia, Serbia e Montenegro.

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