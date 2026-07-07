Wall Street contrastata, pesano timori sull'AI

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street appesantita dalle vendite sui titoli tecnologici, con i dubbi degli investitori sulla capacità del settore dell'intelligenza artificiale di mantenere gli attuali ritmi di crescita.Samsung Electronics
ha previsto un aumento di 19 volte dell'utile operativo nel trimestre aprile-giugno, raggiungendo 89,4 trilioni di won, segnando il terzo trimestre consecutivo di risultati record. Tuttavia, i dati hanno alimentato i timori che il boom delle vendite di semiconduttori legato all'AI possa rallentare con l'allentarsi delle difficoltà di approvvigionamento.
Nel frattempo, i prezzi del petrolio
sono saliti a causa del riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente, mentre gli investitori valutano una possibile rotazione verso altri settori, tra cui consumi discrezionali, trasporti e biotecnologie. A pesare è anche la notizia che la cinese DeepSeek
sta sviluppando un proprio chip per l'intelligenza artificiale.
Sul fronte macro, il deficit commerciale
degli Stati Uniti è salito, a maggio, ai massimi da oltre un anno. Questo dato contribuirà a definire le stime della crescita economica del secondo trimestre, con il commercio estero che potrebbe avere un impatto negativo sul prodotto interno lordo.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
mostra un rialzo dello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 7.530 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In discesa il Nasdaq 100
(-1,14%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,03%).