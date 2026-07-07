Parigi: risultato positivo per Kering

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Kering rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo del colosso del lusso resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 259,5 Euro. Supporto visto a quota 253,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 265,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```