Piazza Affari: giornata depressa per Cembre

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che presenta una flessione dell'1,92% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cembre , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Cembre suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 86,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 88,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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