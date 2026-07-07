Piazza Affari: giornata depressa per Cembre
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che presenta una flessione dell'1,92% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cembre, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Cembre suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 86,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 88,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```