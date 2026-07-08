Piazza Affari: andamento sostenuto per Cembre

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.



L'andamento di Cembre nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Cembre mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 82,33 Euro con area di resistenza individuata a quota 84,83. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 80,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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