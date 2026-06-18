L'Oréal acquisirà la maggioranza del marchio indiano del beauty Innovist

(Teleborsa) - L'Oréal ha annunciato di aver firmato un accordo per acquisire la quota di maggioranza del marchio indiano di prodotti di bellezza e per la cura della persona Innovist, al fine di rafforzare la propria presenza nel Paese.



"Questa mossa strategica rappresenta un passo importante nell'espansione di L'Oréal nel settore della bellezza in rapida crescita in India e arricchisce il suo portafoglio con marchi locali pensati per i consumatori indiani", ha dichiarato giovedì il gruppo francese.



In base all'accordo, il team fondatore di Innovist rimarrà in carica come azionista di minoranza e continuerà a gestire e sviluppare l'attività in collaborazione con L'Oréal India. I marchi Innovist entreranno a far parte del portafoglio della divisione Consumer Products di L'Oréal.



L'Oréal si è inoltre assicurata il diritto di acquisire integralmente le quote degli azionisti di minoranza.



L'operazione, i cui dettagli finanziari non sono stati resi noti, dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, previa approvazione delle autorità di regolamentazione e il soddisfacimento di altre condizioni.

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