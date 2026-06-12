Seduta moderatamente positiva a Wall Street, mercati in fermento per SpaceX e speranze su Iran

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones
, che avanza a 51.074 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 7.400 punti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,22%); sulla parità l'S&P 100
(-0,04%). Materiali
(+1,43%), utilities
(+0,88%) e finanziario
(+0,66%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica
, che riporta una flessione di -0,43%.
Mercati e settore tech in fermento con il debutto odierno di SpaceX
, in attesa che il titolo apra la contrattazioni, essendo disponibile per le negoziazioni solo a partire dalle 10:00 ET (ore 16 italiane).
La società di Elon Musk ha chiuso un’IPO record che ha visto un collocamento di oltre 555,6 milioni di azioni
, piazzate ad un prezzo di 135 dollari ad azione, stando al comunicato rilasciato ieri sera. A questa valorizzazione, la società ha raccolto con l'IPO circa 75 miliardi di dollari
, più del doppio rispetto al precedente record di 29 miliardi messo a segno dal colosso petrolifero statale saudita Saudi Aramco nel 2019.
Il sentiment beneficia anche dell’ottimismo sul fronte geopolitico
in scia alle parole di Trump che ha affermato ieri di "aver appena raggiunto un ottimo accordo sulla guerra con l'Iran
. Lo stretto di Hormuz si aprirà ufficialmente non appena firmeremo, il che potrebbe essere presto, molto presto, forse durante il fine settimana in Europa", aggiungendo che il vicepresidente JD Vance parteciperà alla firma dell’accordo.
Dall'agenda macro, atteso alle ore 16:00, il dato sulla fiducia consumatori dell'Università del Michigan di giugno
.