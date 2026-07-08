Milano 10:57
51.640 -1,55%
Nasdaq 7-lug
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Dow Jones 7-lug
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Londra 10:58
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Francoforte 10:57
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Giornata difficile quella vissuta il 7 luglio per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina in ribasso a 32.627.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 33.260 con primo supporto visto a 32.025,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 31.423,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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