Vendite diffuse su Cina e Giappone, in controtendenza Hong Kong

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo , che accusa una flessione dell'1,18% sul Nikkei 225 ; sulla stessa linea, perde terreno Shenzhen, che ritraccia dello 0,77%.



In netto miglioramento Hong Kong (+2,9%); pesante la Borsa di Seul (-5,15%).



In lieve ribasso Mumbai (-0,46%); sulla stessa linea, in frazionale calo Sydney (-0,52%).



Gli investitori monitorano il fronte geopolitico preoccupati per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran che potrebbe compromettere l'accordo di pace provvisorio raggiunto il mese scorso. Washington ha infatti annunciato di aver completato una serie di attacchi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz.



Inoltre, gli USA hanno reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano.



In scia a tutto ciò, si riaccendono le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico, offuscando le prospettive sull'inflazione e sui tassi di interesse.



Occhi anche sulla politica monetaria con la banca centrale della Nuova Zelanda che ha alzato il suo tasso di interesse di riferimento per la prima volta in tre anni, con un incremento di 25 punti base al 2,5%, segnalando inoltre la possibilità di ulteriori aumenti, nell'ottica di riportare l'inflazione al livello obiettivo.



Controllato progresso per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia in salita dello 0,21%. Appiattita la performance dell' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un modesto +0,15%. Sostanziale invarianza per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,1%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,87%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.





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