Bolloré vince la disputa legale alla Corte d'appello di Parigi sul controllo di Vivendi

(Teleborsa) - Vincent Bolloré ha vinto la disputa legale relativa al controllo di Vivendi .



La Corte d'appello di Parigi ha infatti respinto oggi le accuse avanzate dall'azionista di minoranza CIAM, il quale sosteneva che la scissione del gruppo mediatico, avvenuta nel 2024, non avrebbe garantito una migliore valutazione degli asset e che, al contrario, avrebbe conferito un trattamento preferenziale alla holding.



CIAM presenterà ricorso alla Corte Suprema.



Le società scorporate operano ora in tre paesi: Vivendi e il gruppo editoriale Louis Hachette a Parigi, la divisione di pay-tv Canal+ SA a Londra e l'agenzia pubblicitaria Havas NV ad Amsterdam.



La questione del controllo tramite i diritti di voto è stata cruciale in questa vicenda legale. Con poco meno del 30% di Vivendi posseduto tramite la holding, il gruppo Bolloré ha detenuto in media il 43,4% dei diritti di voto negli ultimi anni, secondo una precedente sentenza.











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