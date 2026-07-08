Commerzbank: adesione bassa tra indipendenti prova scarsa attrattiva dell'OPS UniCredit

(Teleborsa) - Commerzbank
ha reso noto che il numero totale di azioni conferite all'OPS di UniCredit da investitori istituzionali e privati
??ammonta a meno del 2%
, in quanto le azioni conferite provengono "prevalentemente" da banche e soggetti collegati a UniCredit.
"Il basso tasso di adesione tra gli azionisti indipendenti è una chiara dimostrazione della scarsa attrattiva dell'offerta
", si legge in una nota. In questo contesto, Commerzbank sostiene che le azioni detenute direttamente da UniCredit, le posizioni in derivati ??segnalate e le azioni conferite "non devono essere interpretate come un'unica posizione complessiva aggregata" e "non è inoltre chiaro in che misura siano state conferite azioni prese in prestito e quali strumenti di copertura siano stati stipulati in tale contesto".
I risultati definitivi
dell'offerta pubblica di acquisto di UniCredit mostrano
che il 17,60% delle azioni è stato conferito entro la scadenza del periodo di adesione supplementare, fissata al 3 luglio 2026. Tale quota, sommata alla partecipazione detenuta direttamente, pari al 26,77%, e agli strumenti finanziari che conferiscono il diritto di richiedere la consegna fisica di una quota del 3,22%, porta la posizione complessiva di UniCredit al 47,59% del capitale di Commerzbank.
"Continueremo a concentrarci sugli interessi dei nostri clienti, dipendenti e azionisti
- ha dichiarato la CEO Bettina Orlopp
- Oltre a UniCredit, questi ultimi includono il governo tedesco e tutti i nostri azionisti di minoranza. In qualità di partner finanziario di riferimento per le piccole e medie imprese tedesche e di banca al servizio di oltre 10 milioni di clienti privati, abbiamo una grande responsabilità, anche nei confronti dell'economia tedesca. Continueremo ad adempiere a questa responsabilità".
"Stabilità e affidabilità rimangono essenziali per l'attività della banca e per i suoi rapporti con i clienti - ha aggiunto Jens Weidmann, presidente
del Supervisory Board - Il Supervisory Board e il Board of Managing Directors restano vincolati ad agire nel migliore interesse di Commerzbank e a tutelare gli interessi di tutti i suoi stakeholder, inclusi clienti, dipendenti e azionisti".
Il Supervisory Board e il Board of Managing Directors dicono di restare aperti a un dialogo costruttivo con UniCredit. "Questo non è cambiato", si legge nella nota. Secondo Commerzbank, la realizzazione di sinergie significative
derivanti da una fusione, entro tempi ragionevoli, è "realistica solo attraverso una soluzione consensuale
che coinvolga il management, i dipendenti e i loro rappresentanti, nonché il governo federale tedesco, secondo maggiore azionista".
Allo stesso tempo, la banca continua a perseguire un percorso di crescita con la sua strategia "Momentum 2030". Dal lancio della strategia nel febbraio 2025, il prezzo delle azioni è raddoppiato, mentre l'esercizio finanziario 2025 ha segnato un anno record nei 156 anni di storia di Commerzbank. Commerzbank conferma le sue previsioni per l'esercizio finanziario 2026 e i suoi obiettivi fino al 2030. Il 6 agosto 2026 la banca pubblicherà i risultati del secondo trimestre
2026.