Francoforte: andamento negativo per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Sottotono il produttore della Mercedes, che passa di mano con un calo del 3,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa d'auto di Stoccarda più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 44,04 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 45,14. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 46,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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