Intesa Sanpaolo Assicurazioni rafforza il sostegno alla transizione ecologica, attraverso Startup e PMI innovative

(Teleborsa) - Si è svolto presso lo spazio eventi di Intesa Sanpaolo a Milano, l'evento dal titolo "Start up e PMI innovative per la transizione ecologica
: opportunità e strumenti per la loro crescita", promosso da Intesa Sanpaolo Assicurazioni con l'obiettivo di creare un'occasione di confronto tra nuove e piccole imprese
, investitori, esperti e protagonisti nell'ambito della transizione sostenibile
.
L'incontro si inserisce all'interno del progetto "In Action Esg CLIMATE", la call for ideas sviluppata dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, che nelle tre edizioni già concluse ha registrato oltre 350 candidature da parte di startup e PMI italiane innovative, attive nei settori della transizione ecologica1. Il programma prevede non solo un contributo economico diretto
, ma anche momenti di approfondimento e networking
a loro dedicati e focalizzati su tematiche core e distintive, valorizzando iniziative e strumenti per la sostenibilità ambientale. In uno scenario globale in cui transizione energetica, innovazione e resilienza rappresentano una sfida cruciale, startup e PMI possono assumere un ruolo sempre più rilevante nello sviluppare idee che soddisfino i bisogni emergenti
, attraverso nuovi modelli di business e tecnologie avanzate
: in questo contesto, Intesa Sanpaolo Assicurazioni conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo dell'innovazione sostenibile, promuovendo condizioni favorevoli per la crescita delle imprese e per la diffusione di soluzioni a basso impatto ambientale.
In Action Esg CLIMATE, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicurazioni giunta alla quarta edizione e dal 2025 integrata all'interno del programma Up2Stars di Intesa Sanpaolo, mira ad offrire un ulteriore supporto allo sviluppo di progetti di sostenibilità ambientale
, e nelle precedenti edizioni ha riconosciuto 1,75 milioni di contributi
totali. Le startup interessate, oltre a candidarsi ad Up2Stars, possono scegliere di concorrere anche a uno dei tre grant di Intesa Sanpaolo Assicurazioni da 100.000 euro
l'uno, destinati ai tre migliori progetti che contribuiscano ad accelerare in maniera certa e dimostrabile la transizione ecologica. L'evento ha ospitato anche la testimonianza di due aziende vincitrici dei grant: Phonic Vibes, PMI innovativa impegnata nella salvaguardia dell'ecosistema marino con prodotti fonoassorbenti
pensati appositamente per salvaguardare la fauna ittica
dai rumori prodotti dall'uomo in ambiente acquatico, e Sinergy Flow, Startup innovativa impegnata nella realizzazioni di sistemi di accumulo basati su materiali di facile reperibilità
, come ad esempio lo zolfo, la cui estrazione e reperimento garantisce ai lavoratori un trattamento equo.
Durante l'evento, Virginia Borla, AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Con la giornata odierna vogliamo rafforzare il nostro impegno a sostegno delle startup e delle PMI, in particolare a quelle che sviluppano soluzioni innovative per la transizione ecologica. Queste imprese svolgono un ruolo cruciale nell'accelerare l'innovazione e la sostenibilità
del tessuto economico: in qualità di operatore assicurativo, vogliamo affiancarle nel loro percorso di crescita, nonché sostenerle nella protezione dai rischi, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema capace di coniugare competitività, modernizzazione e sostenibilità".
Lauretta Filangieri, Responsabile Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ha invece dichiarato: "Il contesto socioeconomico e climatico ci mostra come la transizione sostenibile possa avvenire solo attraverso l'innovazione, la competitività e la resilienza del nostro Paese. In questo le startup hanno un ruolo fondamentale, perché sono le portatrici di quelle tecnologie, di quelle idee e di quei modelli di business che possono veramente aiutare le imprese
a mettere in atto quella che è la transizione non solo digitale ma anche ecologica verso la decarbonizzazione, per abbassare il costo dell'energia, rendere più resilienti le nostre infrastrutture e costruire tutte quelle condizioni per riuscire a diminuire quelle che sono le dipendenze dall'estero in termini di materie prime critiche, aiutando anche a mitigare quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico sulla nostra vita, sulle infrastrutture e sul nostro pianeta".
Luca D'Alessandro, CEO di Phonic Vibes, ha invece spiegato: "Con Intesa Sanpaolo abbiamo condotto un'attività di business development
nell'ecosistema marino. Noi abbiamo creato una soluzione che permette di ridurre la traccia acustica dei principali oggetti dell'uomo all'interno dell'ecosistema, e questa iniziativa ci ha permesso di finanziare il primo kick-off
".
Alessandra Accogli, CEO e Co-founder di Sinergy Flow, ha infine spiegato: "Nel contesto di Action ESG Climate, il contributo di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e del gruppo Intesa Sanpaolo, insieme anche all'Innovation Center, è sicuramente servito come volano per Synergy Flow per fare una validazione di tipo tecnologico e commerciale delle nostre tecnologie
, ma anche, soprattutto, per aprire una rete di contatti fondamentali
per la crescita della nostra azienda".(Foto: Una tavola rotonda durante l'evento)