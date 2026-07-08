Intesa Sanpaolo Assicurazioni rafforza il sostegno alla transizione ecologica, attraverso Startup e PMI innovative

Si è svolto presso lo spazio eventi di Intesa Sanpaolo a Milano, l'evento dal titolo ": opportunità e strumenti per la loro crescita", promosso da Intesa Sanpaolo Assicurazioni con l'obiettivo di creare un'occasione di confronto tra, investitori, esperti e protagonisti nell'ambito dellaL'incontro si inserisce all'interno del progetto "In Action Esg CLIMATE", la call for ideas sviluppata dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, che nelle tre edizioni già concluse ha registrato oltre 350 candidature da parte di startup e PMI italiane innovative, attive nei settori della transizione ecologica1. Il programma prevede non solo un, ma anchea loro dedicati e focalizzati su tematiche core e distintive, valorizzando iniziative e strumenti per la sostenibilità ambientale. In uno scenario globale in cui transizione energetica, innovazione e resilienza rappresentano una sfida cruciale, startup e PMI possono assumere un ruolo sempre più rilevante nello sviluppare idee che soddisfino i, attraverso nuovi modelli di: in questo contesto, Intesa Sanpaolo Assicurazioni conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo dell'innovazione sostenibile, promuovendo condizioni favorevoli per la crescita delle imprese e per la diffusione di soluzioni a basso impatto ambientale.In Action Esg CLIMATE, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicurazioni giunta alla quarta edizione e dal 2025 integrata all'interno del programma Up2Stars di Intesa Sanpaolo, mira ad offrire un, e nelle precedenti edizioni ha riconosciutototali. Le startup interessate, oltre a candidarsi ad Up2Stars, possono scegliere di concorrere anche a uno dei trel'uno, destinati ai tre migliori progetti che contribuiscano ad accelerare in maniera certa e dimostrabile la transizione ecologica. L'evento ha ospitato anche la testimonianza di due aziende vincitrici dei grant: Phonic Vibes, PMI innovativa impegnata nella salvaguardia dell'ecosistema marino conpensati appositamente per salvaguardare ladai rumori prodotti dall'uomo in ambiente acquatico, e Sinergy Flow, Startup innovativa impegnata nella r, come ad esempio lo zolfo, la cui estrazione e reperimento garantisce ai lavoratori un trattamento equo.Durante l'evento, Virginia Borla, AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Con la giornata odierna vogliamo rafforzare il nostro impegno a sostegno delle startup e delle PMI, in particolare a quelle che sviluppano soluzioni innovative per la transizione ecologica.del tessuto economico: in qualità di operatore assicurativo, vogliamo affiancarle nel loro percorso di crescita, nonché sostenerle nella protezione dai rischi, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema capace di coniugare competitività, modernizzazione e sostenibilità".Lauretta Filangieri, Responsabile Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ha invece dichiarato: "Il contesto socioeconomico e climatico ci mostra come la transizione sostenibile possa avvenire solo attraverso l'innovazione, la competitività e la resilienza del nostro Paese. In questo le startup hanno un ruolo fondamentale, perché sono le portatrici di quelle tecnologie, di quelle idee e di queia mettere in atto quella che è la transizione non solo digitale ma anche ecologica verso la decarbonizzazione, per abbassare il costo dell'energia, rendere più resilienti le nostre infrastrutture e costruire tutte quelle condizioni per riuscire a diminuire quelle che sono le dipendenze dall'estero in termini di materie prime critiche, aiutando anche a mitigare quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico sulla nostra vita, sulle infrastrutture e sul nostro pianeta".Luca D'Alessandro, CEO di Phonic Vibes, ha invece spiegato: "Con Intesa Sanpaolo abbiamo condotto un'nell'ecosistema marino. Noi abbiamo creato una soluzione che permette di ridurre la traccia acustica dei principali oggetti dell'uomo all'interno dell'ecosistema, e questa iniziativa ci ha permesso di".Alessandra Accogli, CEO e Co-founder di Sinergy Flow, ha infine spiegato: "Nel contesto di Action ESG Climate, il contributo di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e del gruppo Intesa Sanpaolo, insieme anche all'Innovation Center, è sicuramente servito come volano per Synergy Flow per fare una, ma anche, soprattutto, per aprire unaper la crescita della nostra azienda".