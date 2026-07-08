Parigi: scambi negativi per LVMH
(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding francese, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LVMH più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della multinazionale del lusso è in rafforzamento con area di resistenza vista a 492,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 477,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 506,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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