Parigi: scambi negativi per LVMH

(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding francese , in flessione del 2,46% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LVMH più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della multinazionale del lusso è in rafforzamento con area di resistenza vista a 492,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 477,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 506,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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