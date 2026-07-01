Parigi: giornata depressa per LVMH
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding francese, che mostra un decremento dell'1,88%.
L'andamento di LVMH nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale del lusso. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 480,4 Euro. Primo supporto visto a 471,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 468,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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