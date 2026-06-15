Parigi: andamento rialzista per LVMH

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding francese , in guadagno del 3,02% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LVMH evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del lusso rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di LVMH mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 533,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 522,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 544,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```