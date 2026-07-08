Parigi: si concentrano le vendite su Thales

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , con una flessione dell'1,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thales più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Thales rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 237,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 231. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 243,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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