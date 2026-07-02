Alia Mentis: Ceresio Investors promuove un patto parasociale sul 5,16% del capitale

(Teleborsa) - Alia Mentis , società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell’industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l’implementazione di processi produttivi innovativi, rende noto di avere ricevuto comunicazione da parte di Ceresio Investors della sottoscrizione di un patto parasociale, strutturato come Club Deal promosso da Ceresio Investors in qualità di promotore dell'iniziativa e riservato alla propria clientela, agli azionisti del proprio gruppo e al management della stessa.



Il Patto, spiega una nota, ha ad oggetto congiuntamente n. 1.538.461 azioni ordinarie di Alia Mentis, rappresentative del 5,16% del capitale sociale della società prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe (e del 5,00% del capitale sociale successivamente al relativo esercizio).



Le azioni sono detenute da clienti, azionisti e manager di Ceresio che detengono, ciascuno individualmente, una partecipazione inferiore al 5,00% del capitale sociale della società.



Il Patto presenta le seguenti principali caratteristiche: durata cinque anni decorrenti dal 29 giugno 2026; vincolo di lock-up: divieto di trasferimento delle azioni detenute dai partecipanti al Patto per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di efficacia del medesimo; deroghe del lock-up: decorso un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del Patto, eventuali deroghe potranno essere autorizzate da una maggioranza qualificata dei partecipanti al Patto, esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali e documentate.



Sulla base della comunicazione pervenuta e delle informazioni ad oggi a disposizione della società, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari o superiore al 5% del capitale sociale (rappresentato da azioni ordinarie o dai diritti di voto, c.d. “azionisti significativi”) risultano essere i seguenti: Paronetto-Daniel S.r.l. (società interamente detenuta da Giuseppe Paronetto) 67,1%; Azionisti aderenti al Patto Parasociale 5,16%; Mercato (inclusa la quota dell'8,3% detenuta da Axon Partners Group) 27,74%.

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