Alia Mentis dal 29 giugno su Euronext Growth Milan, chiuso collocamento con domanda circa 3 volte l'offerta

(Teleborsa) - Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell’industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l’implementazione di processi produttivi innovativi, ha concluso con successo il collocamento, riservato a primari investitori istituzionali e investitori qualificati, sia italiani sia esteri, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan.



Ammissione arrivata oggi da Borsa Italiana, con debutto previsto per lunedì 29 giugno.



Giuseppe Paronetto, amministratore delegato di Alia Mentis, ha così commentato: "La quotazione sul mercato dei capitali costituisce un passaggio essenziale per accelerare il percorso di crescita di Alia Mentis. I proventi dell'operazione ci consentiranno di potenziare la capacità produttiva interna e di consolidare lo sviluppo delle nostre tecnologie proprietarie. Con questo passo, vogliamo rafforzare il nostro posizionamento di partner tecnologico di riferimento per i player industriali internazionali, nostri clienti, supportandoli nell'implementazione di soluzioni deep-tech avanzate per i materiali compositi".



L’ammontare complessivo del collocamento - si legge in un comunicato - è pari a circa 35,0 milioni di euro, di cui circa 31,8 milioni derivanti dall’offerta in aumento di capitale e i restanti circa 3,2 milioni rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Alia Mentis.



Il collocamento ha avuto ad oggetto complessivamente 10.769.230 azioni, di cui 9.790.209 azioni di nuova emissione rivenienti dall’offerta in aumento di capitale e 979.021 azioni rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 3,25 euro per azione. La domanda complessiva è stata pari a circa 3 volte il quantitativo offerto.



Il capitale sociale sarà composto da 29.790.209 azioni, interamente ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan (30.769.230 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).



La capitalizzazione della società alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 96,8 milioni (con un incremento a circa 100,0 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) con un flottante del 32,9% (con un incremento a 35,0% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).



Fondata nel 2012, Alia Mentis si posiziona come partner tecnologico per OEM (Original Equipment Manufacturer) e fornitori Tier-1 italiani e internazionali, attivi in settori caratterizzati da elevate barriere tecnologiche e cicli di adozione di lungo periodo, tra cui

automotive e motorsport, aerospace & defence, protection & safety, sport tecnico e applicazioni industriali ad alto contenuto tecnologico



Per l'azienda, il processo di quotazione rappresenta una scelta strategica finalizzata a sostenere il proprio percorso di crescita industriale e tecnologica. I capitali raccolti saranno destinati allo sviluppo e all'industrializzazione delle tecnologie proprietarie, al rafforzamento della capacita produttiva, alla valorizzazione della proprietà intellettuale e all'ampliamento delle applicazioni nei mercati di riferimento.









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