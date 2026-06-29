Alia Mentis balza al debutto su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Alia Mentis balza al debutto su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Si tratta di una società deep-tech con sede a Montebelluna, attiva nello sviluppo di materiali compositi avanzati e tecnologie proprietarie per processi produttivi innovativi. Fondata nel 2012, la Società opera come partner tecnologico per player industriali nei settori industriale, automotive, sport, aerospace e difesa, valorizzando un portafoglio di proprietà intellettuale composto da marchi, tecnologie proprietarie e brevetti.



Alia Mentis rappresenta la trentasettesima ammissione del 2026 su Euronext . In fase di collocamento Alia Mentis ha raccolto 35 milioni di euro (includendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. Escludendo l'esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 31,8 milioni di euro).



Il flottante al momento dell'ammissione è del 32,9% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 96,8 milioni di euro (100 milioni di euro, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment).



"Siamo orgogliosi di celebrare oggi l'ingresso di Alia Mentis in Borsa, un passaggio importante nella storia della società e, al tempo stesso, l'inizio di una nuova fase di crescita, apertura e responsabilità verso il mercato - ha commentato l'AD Giuseppe Paronetto - Dal 2012 abbiamo costruito un percorso fondato su ricerca, tecnologia proprietaria, brevetti e capacità di trasformare competenze altamente specialistiche in soluzioni industriali concrete che ambiscono a diventare standard globale".



"La quotazione rappresenta per noi una leva strategica per rafforzare la struttura aziendale, sostenere nuovi investimenti, accelerare lo sviluppo e ampliare le opportunità industriali, mantenendo fede alla nostra identità di deep tech company italiana - ha aggiunto - Questo risultato appartiene prima di tutto alle persone di Alia Mentis, agli investitori che hanno scelto di credere nel nostro progetto e a tutti i partner che ci hanno accompagnato in questo percorso. Oggi non suona solo una campanella: suona l'inizio di una nuova responsabilità, quella di trasformare la nostra tecnologia in crescita, fiducia e valore per il futuro".



Le azioni di Alia Mentis faticano a battere prezzo nella prima mattinata di Borsa, mostrando un rialzo superiore al 30% nei pochi momenti in cui è riuscita a fare prezzo.

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