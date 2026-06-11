Alia Mentis avvia iter quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Alia Mentis, società deep-tech specializzata nello sviluppo e nell’industrializzazione di tecnologie proprietarie per materiali compositi avanzati e relativi processi produttivi, ha dato il via al all'iter di ammissione sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), riservato alle PMI ad alto potenziale di crescita.



L'ammissione alla quotazione è prevista il 25 giugno 2026. Giotto Cellino SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA). In qualità di specialista Intesa Sanpaolo .



Il modello operativo della società è verticalmente integrato e copre l'intera filiera: dalla ricerca e sviluppo brevettabile, alla validazione tramite proof-of-concept e co-design, sino all'industrializzazione e alla produzione interna di componenti e lotti pre-serie. L'Emittente valorizza il proprio business attraverso licenze, royalties, vendite dirette e servizi di supporto industriale. Il portafoglio di proprietà intellettuale annovera 3 marchi e oltre 20 brevetti, tra cui le tecnologie core "Koridion" (nuovo processo di trasformazione dei compositi), "Equalizer" (sistema hardware scalabile alternativo ad autoclavi) e "Xelion" (materiale per l’assorbimento e la dissipazione dell’energia).



La quotazione riguarda azioni ordinarie prive di valore nominale (codice ISIN IT0005717241), collocate ad un prezzo indicativo di 3,25 euro per azione.



Si segnala che lo statuto in vigore all’ammissione alle negoziazioni prevede la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi della quale saranno attribuiti 2 voti a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’apposito elenco speciale. Alla data dell’ammissione alle negoziazioni nessuna azione ordinaria risulta beneficiaria della maggiorazione dei diritti di voto.



Prima dell'ammissione, l'intero capitale sociale di Alia Mentis è detenuto dalla società Paronetto-Daniel S.r.l., società detenuta al 100% da Giuseppe Paronetto. La società attualmente non detiene azioni proprie.



In prossimità dell’ammissione alle negoziazioni, è previsto che Paronetto-Daniel S.r.l. assuma nei confronti del Global Coordinator Intesa Sanpaolo specifici impegni di lock-up riguardanti la totalità della partecipazione dagli stessi detenuta nel capitale sociale dell’Emittente. In particolare, Paronetto-Daniel S.r.l. si obbligherà a non compiere alcun atto di trasferimento o di disposizione avente ad oggetto il 100% della partecipazione detenuta nel capitale dell’Emittente, per un periodo complessivo di 36 mesi decorrenti dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.Taluni impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato, verranno assunti anche da Alia Mentis.



Il Consiglio di Amministrazione di Alia Mentis, nominato dall’assemblea degli azionisti tenutasi in data 4 giugno 2026, è così composto: Giuseppe Paronetto (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Giorgia Daniel (Consigliere), Cristina Abramo (Consigliere) e Attilio De Colle (Consigliere). La composizione del CdA sarà ulteriormente ampliata con la nomina di 1 amministratore indipendente.

Il Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea degli azionisti tenutasi in data 4 giugno 2026, è composto da 3 membri effettivi: Alessandro Bampo (Presidente), Gianfilippo Cattelan (Sindaco Effettivo) e Mauro Raccamari (Sindaco Effettivo) e da due sindaci supplenti: Vittorio Raccamari (Sindaco Supplente) e Elisa Bisconti (Sindaco Supplente). Il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.



(Foto: © alessandro0770 | 123RF)

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