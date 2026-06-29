Alia Mentis vola al debutto, chiude a +29,25% con oltre 300mila azioni scambiate

(Teleborsa) - Alia Mentis vola al debutto odierno, chiudendo il primo giorno di contrattazioni con un +29,25% attestandosi a 4,2005 euro, rispetto al prezzo di collocamento fissato a 3,25 euro per azione.



La seduta - evidenzia la società - ha registrato un solido riscontro da parte della comunità finanziaria, confermato da una liquidita sostenuta che ha visto scambiare un totale di 300.685 azioni nel corso della giornata.



La capitalizzazione calcolata sul prezzo di chiusura e pari a 125,1 milioni (che salirebbe a circa 129,2 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale).



In fase di ammissione, la capitalizzazione ammontava a circa 96,8 milioni (100,0 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).



Alia Mentis ha debuttato con un flottante del 32,9% del capitale sociale (che si attestera al 35,0% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Il collocamento ha generato una raccolta effettiva di circa 31,8 milioni, che potrebbe salire a circa 35,0 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.



L'operazione ha registrato una domanda pari a circa tre volte l'offerta base da parte di investitori qualificati italiani ed esteri (in particolare Francia, Germania e Spagna).



Alia Mentis entra oggi in Borsa con l’obiettivo di sostenere il proprio percorso di crescita industriale e tecnologica, attraverso lo sviluppo e l'industrializzazione delle tecnologie proprietarie. I proventi sosterranno la crescita industriale e tecnologica della società, favorendo il potenziamento della capacita produttiva, la valorizzazione della proprietà intellettuale e l'espansione nei mercati di riferimento, il rafforzamento della capacita produttiva, la valorizzazione della proprietà intellettuale e l'ampliamento delle applicazioni nei mercati di riferimento.



Con il debutto su Euronext Growth Milan, la società apre una nuova fase della propria storia, orientata alla creazione di valore per il mercato, gli investitori e tutti gli stakeholder.

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