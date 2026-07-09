Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
In forte ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un disastroso -3,4%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 30.924,7 con tetto rappresentato dall'area 32.699,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30.333,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)